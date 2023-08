UE: KE o doniesieniach o śmierci Prigożyna: trudno nam zweryfikować te informacje

Bardzo trudno nam zweryfikować informacje o śmierci Jewgienija Prigożyna; nie będziemy ich komentować - oświadczył w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano pytany o doniesienia o śmierci właściciela najemniczej Grupy Wagnera.

"Prawie wszystko, co dociera do nas w tych dniach z Rosji, nie jest wiarygodne. Dotarły do nas doniesienia o katastrofie lotniczej, w której miał zginąć Prigożyn, szef Grupy Wagnera, jego otoczenie, jak również członkowie załogi samolotu. Ale jak wiele rzeczy, który dzieją się w Rosji, trudno nam zweryfikować te informacje. Dlatego nie będziemy ich komentować" - powiedział Stano.

W środę wieczorem Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego, potwierdziła, że wśród 10 osób znajdujących się na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, byli szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner".

Agencja opublikowała listę nazwisk siedmiu pasażerów i trojga członków załogi, którzy lecieli Embraerem z Moskwy do Petersburga. Wcześniej rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało, że zginęły wszystkie osoby, które były na pokładzie.

Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiają się informacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą i o wybuchu na pokładzie.

Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie z artykułu dotyczącego złamania zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu lotniczego.

Prigożyn "zginął w wyniku działań zdrajców Rosji" - napisał w środę kanał na Telegramie powiązany z Grupą Wagnera, Grey Zone.

Z Brukseli Łukasz Osiński