UE: KE: Polska musi sobie radzić z wyjątkowo trudną sytuacją na granicy z Białorusią

Polskie władze muszą sobie radzić z wyjątkowo trudną sytuacją na granicy z Białorusią - powiedział w piątek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. migracji Adalbert Jahnz, dodając, że kryzys został wykreowany przez Mińsk.

"Polskie władze są postawione w obliczu bardzo trudnej sytuacji. Została ona wykreowana przez próby instrumentalizowania ludzi do celów politycznych. W tym kontekście, kluczowe jest, by Polska mogła skutecznie wykonywać zadania związane z obroną granic. Jednocześnie nie może to się odbywać kosztem ludzkiego życia. Zachęcamy władze państwa członkowskiego do zapewnienia, by ludzie przy granicy mieli zapewnioną konieczna opiekę i wsparcie" - oznajmił Jahnz.

Przypomniał też stanowisko komisarz UE ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, która uważa, że "byłby to dobry pomysł, by wspólna granica była chroniona przy użyciu wspólnych środków". W tym przypadku mogłyby one być zapewnione przez Europejską Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

"Ale musiałoby o to zwrócić się państwo członkowskie" - zastrzegł przedstawiciel KE. Poinformował, że będzie to jeden z tematów rozmowy telefonicznej komisarz Johansson z szefem polskiego MSW Mariuszem Kamińskim. Obecnie trwa ustalanie terminu rozmowy.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz