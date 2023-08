UE: KE potwierdza gotowość dalszej pomocy dla Słowenii i Cypru w związku z powodziami i pożarami

Słowenia i Cypr uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności w związku z powodziami i pożarami, które nawiedziły te kraje. Jak poinformowała Komisja Europejska, UE jest gotowa zmobilizować dalszą pomoc dla obu krajów.

W odpowiedzi na prośbę Słowenii o pomoc w usuwaniu skutków powodzi, Francja wysyła jednostki inżynieryjne wyposażone w koparki, a Niemcy - dwa mosty prefabrykowane, dwie koparki i odpowiedni personel.

Unijny program mapowania satelitarnego programu Copernicus do tej pory stworzył kilka map dotkniętych klęską obszarów, a oficer łącznikowy z Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE jest już na miejscu.

Według władz Słowenii obecna sytuacja powodziowa jest najgorsza w kraju w jego najnowszej historii. Tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy, ratując się przed powodziami; trudne warunki pogodowe utrzymują się cały czas, a rzeki wylewają w całym kraju.

W odpowiedzi na prośbę władz Cypru o pomoc w walce z pożarami, UE wysłała z Grecji dwa samoloty przeciwpożarowe Canadair z unijnej puli ochrony ludności.

"W następstwie niszczycielskich powodzi w Słowenii i nieustannych pożarów na Cyprze, UE pracuje przez całą dobę, aby skierować pomoc (...). Dziękuję Niemcom i Francji za ich szybką reakcję i wzywam całą europejską społeczność obrony cywilnej do zareagowania na tę przytłaczającą katastrofę, która dotknęła te kraje. Jesteśmy również gotowi do uruchomienia pełnego zakresu unijnych narzędzi odbudowy i wsparcia. Pragnę również podziękować Grecji za natychmiastową pomoc w związku z pożarami lasów na Cyprze. To solidarność UE w najlepszym wydaniu" - powiedział unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Z Brukseli Łukasz Osiński