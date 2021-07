UE: KE: pracujemy konstruktywnie z polskimi władzami nad zakończeniem oceny Krajowego Planu Odbudowy

Pracujemy konstruktywnie z polskimi władzami nad zakończeniem oceny Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - oświadczyła w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. ekonomicznych Veerle Nuyts.

"Kiedy Polska złożyła swój plan odbudowy i odporności 3 maja br. zawnioskowała również o przedłużenie dwumiesięcznego okresu oceny o jeden miesiąc. Daje nam to (datę) 1 sierpnia" - przypomniała Nuyts.

"W tej chwili wciąż działamy w ramach tego okresu. Pracujemy konstruktywnie z polskimi władzami nad zakończeniem oceny tak szybko, jak to możliwe, zapewniając jednocześnie, że wszystkie ważne (...) kryteria zostaną spełnione" - dodała.

Podkreśliła, że, jeśli okaże się to konieczne, to okres potrzebny do oceny zostanie znów wydłużony.

KPO ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Plan musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Oprócz Polski o więcej czasu na ewaluację Krajowych Planów Odbudowy wnioskowały dotychczas Szwecja, Malta, Rumunia, Finlandia i Estonia.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz