UE: KE proponuje zmianę przepisów dotyczących pomocy ofiarom przestępstw

Komisja Europejska przedstawiła w środę projekt zmiany dyrektywy dotyczącej praw ofiar przestępstw w całej UE. Celem nowelizacji jest ułatwienie dostępu do wsparcia, informacji, usprawnienie dochodzenia sprawiedliwości i uzyskiwania odszkodowań.

"Proponowana aktualizacja obowiązującej dyrektywy ustanawia normy minimalne, które wykraczają poza normy przyjęte w 2012 roku i skutecznie odpowiadają na zmieniające się potrzeby naszego społeczeństwa, rozwój technologiczny i zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości" - podała KE w komunikacie.

Reforma przewiduje m.in. "zadbanie o to, by ofiary były dobrze poinformowane o przysługujących im prawach i dysponowały zasobami niezbędnymi do złożenia zawiadomienia o przestępstwie". W tym celu ma powstać uniwersalny ogólnounijny telefon zaufania dla ofiar pod numerem 116 006 oraz kompleksowa strona internetowa, która powinna również umożliwiać prowadzenie czatu i wysyłanie e-maili.

KE chce też wzmocnienia "środków bezpieczeństwa dostosowanych do szczególnych potrzeb bezbronnych ofiar; zapewnienia dostępu do specjalistycznych usług wsparcia dla bezbronnych ofiar, takich jak bezpłatne wsparcie psychologiczne przez tak długi okres, jak jest to konieczne, w zależności od indywidualnych potrzeb; ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości dzięki zapewnieniu ofiarom wystarczającej pomocy w sądzie i możliwości zaskarżenia decyzji w postępowaniach karnych mających wpływ na ich prawa, niezależnie od ich statusu w danym postępowaniu."

Projekt zmiany przepisów przewiduje też zagwarantowanie ofiarom odszkodowania niezwłocznie po wydaniu wyroku.

"Osoby pokrzywdzone powinny mieć prawo do uzyskania decyzji w sprawie odszkodowania od sprawcy w ramach postępowania karnego (bez konieczności wszczynania innego postępowania), a państwo powinno wypłacić odszkodowanie bezpośrednio osobie pokrzywdzonej, a następnie zwrócić się do sprawcy o zwrot kosztów" - proponuje KE.

Wniosek KE, żeby wejść w życie, musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE. Po ewentualnym przyjęciu dyrektywy państwa członkowskie będą miały dwa lata na jej wdrożenie do prawa krajowego.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz