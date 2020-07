UE: KE przyjęła wytyczne w sprawie promowania europejskich utworów audiowizualnych

Komisja Europejska przyjęła w czwartek wytyczne w sprawie promowania europejskich utworów audiowizualnych. Ma to pomóc państwom członkowskim UE we wdrożeniu znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Wytyczne, jak podkreśla KE, pozwalają też skuteczniej chronić użytkowników usług wideo na żądanie i platform udostępniania wideo, w szczególności małoletnich, przed mową nienawiści i szkodliwymi treściami.

"Znowelizowane przepisy audiowizualne będą narzędziem ochrony użytkowników przed szkodliwymi treściami. Umożliwią również europejskim firmom, filmom i innym przedsięwzięciom medialnym tworzenie i promowanie treści wyprodukowanych w Europie, tak by ich odbiorcy mogli korzystać z różnorodności kulturowej i szerszej oferty produktów i usług" - powiedziała w czwartek wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Do 19 września państwa członkowskie UE mają obowiązek dokonać wdrożenia zmienionej dyrektywy do swojego prawa. Wytyczne, choć niewiążące, mają się przyczynić do lepszego egzekwowania regulacji.

Zmieniona dyrektywa wzmocniła obowiązek promowania europejskich filmów i programów telewizyjnych w ramach serwisów oferujących wideo na żądanie, które muszą w swoich katalogach zapewniać co najmniej 30-procentowy udział treści europejskich i dawać pierwszeństwo takim treściom. Pozwala ona także państwom członkowskim UE, które spełnią określone warunki, domagać się od dostawców usług medialnych mających siedzibę w innym państwie członkowskim, ale kierujących swój przekaz do odbiorców na ich terytorium, wniesienia wkładu finansowego w produkcję utworów europejskich.

Wytyczne zawierają zalecaną metodologię obliczania 30-procentowego udziału treści europejskich na podstawie tytułów filmów i sezonów seriali telewizyjnych. Wyjaśniają też definicje "małej liczby odbiorców" i "niskiego obrotu" w związku ze zwolnieniem małych dostawców z obowiązku w zakresie promowania utworów europejskich, by nie utrudniać rozwoju rynku i wchodzenia na niego nowych podmiotów.

Znowelizowana dyrektywa rozszerzyła standardy unijne odnoszące się do nielegalnych i szkodliwych treści na platformy udostępniania wideo, w tym serwisy takie jak media społecznościowe, w których prezentacja treści audiowizualnych nie jest podstawowym celem danej usługi, jednak stanowi jej zasadniczą funkcję.

W efekcie operatorzy internetowi będą musieli, podobnie jak operatorzy mediów tradycyjnych, zadbać o ochronę użytkowników przed mową nienawiści i ochronę małoletnich przed szkodliwymi treściami. Platformy internetowe muszą przeciwdziałać zamieszczaniu treści, które propagują przemoc, nienawiść i terroryzm oraz zadbać o właściwe reklamy i lokowanie produktów w programach przeznaczonych dla dzieci.

Wytyczne KE zapewniają państwom członkowskim zestaw narzędzi, które mają im pomóc w ocenie, jakie usługi internetowe powinny wejść w zakres europejskich przepisów dotyczących mediów. Podaje się w nich także wykaz odpowiednich wskaźników, które państwa członkowskie mogą wykorzystać przy ustalaniu, czy dane treści audiowizualne są zasadniczą, a nie jedynie drugorzędną czy pomocniczą częścią danej platformy internetowej.

Z Brukseli Łukasz Osiński