UE: KE przyjmuje nowe nadzwyczajne środki wspierające sektor wina

Komisja Europejska przyjęła we wtorek dodatkowy pakiet nadzwyczajnych środków mających na celu wsparcie sektora wina w następstwie kryzysu związanego z koronawirusem i jego negatywnych konsekwencji dla tej branży.

Sektor winiarski jest jednym z sektorów rolno-spożywczych, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii ze względu na zamknięcie restauracji i barów w całej UE; konsumpcja domowa nie zrekompensowała spadku popytu.

"Sektor wina jest jednym z sektorów, które najbardziej odczuły skutki kryzysu wywołanego przez koronawirusa i związanych z nim środków izolacji wprowadzonych w całej UE" - ocenił we wtorek komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Janusz Wojciechowski. Dodał, że "pierwszy przyjęty przez Komisję pakiet specyficznych dla tego rynku środków zapewnił już znaczne wsparcie".

"Niepewność związana ze skalą kryzysu na poziomie unijnym i światowym oraz ścisłe monitorowanie rynku skłoniły nas jednak do zaproponowania nowego pakietu środków dla sektora wina - poinformował Wojciechowski. - Jestem przekonany, że szybko przyniosą one konkretne wyniki dla sektora wina w UE i wkrótce zapewnią stabilność".

Nadzwyczajne środki obejmują tymczasowe odstępstwo od reguł konkurencji UE. Jak podała KE, umożliwia to podmiotom gospodarczym "stosowanie środków rynkowych w zakresie samoorganizacji na ich własnym poziomie przez maksymalnie pół roku". Ma to doprowadzić do stabilizacji w sektorze. Dzięki temu będzie można np. planować wspólne działania promocyjne, organizować przechowywanie produktu przez podmioty prywatne i wspólnie planować produkcję.

Drugi środek to zwiększenie wkładu UE w ramach krajowych programów wsparcia o 10 proc. do 70 proc. Dzięki poprzedniemu środkowi nadzwyczajnemu poziom ten wzrósł już z 50 proc. do 60 proc.

KE umożliwi państwom członkowskim wypłacanie płatności zaliczkowych na rzecz podmiotów prowadzących bieżące operacje destylacji wina i jego przechowywania w sytuacji kryzysowej. Zaliczki te mogą pokryć do 100 proc. kosztów i umożliwią państwom członkowskim pełne wykorzystanie krajowych funduszy wsparcia na ten rok.

Z Brukseli Łukasz Osiński