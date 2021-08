UE: KE przypomina o rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

Komisja Europejska przypomniała w piątek o zbliżającej się rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. "Wolność od totalitaryzmu i autorytaryzmu nie jest dana na zawsze. To jest coś, o co musimy walczyć każdego dnia na nowo" - napisali unijni komisarze.

Przed Ogólnoeuropejskim Dniem Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych, który przypada 23 sierpnia, wiceprzewodnicząca KE ds. wartości Viera Jourova i komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders wydali oświadczenie.

"Ponad osiemdziesiąt lat temu, 23 sierpnia 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Dla wielu ten pamiętny dzień był początkiem okupacji i przemocy nazistowskiej i sowieckiej. W tym dniu składamy hołd tym, którzy padli ofiarą totalitarnych reżimów w Europie i tym, którzy z nimi walczyli. Dostrzegamy cierpienie wszystkich ofiar i ich rodzin, a także trwały wpływ tego traumatycznego doświadczenia na kolejne pokolenia Europejczyków" - napisano w oświadczeniu.

"Pracujmy razem, aby nasza wspólna przeszłość uczyniła nas silniejszymi na wspólną przyszłość - i nie rozdzielała nas. Wolność od totalitaryzmu i autorytaryzmu nie jest dana na zawsze. To jest coś, o co musimy walczyć każdego dnia na nowo. To serce europejskiego ideału. Wraz z rządami prawa i demokracją ta wolność stanowi sedno traktatów europejskich, które wszyscy podpisaliśmy. Musimy nadal, zjednoczeni, opowiadać się za tymi podstawowymi wartościami europejskimi" - zaznaczyli Jourova i Reynders.

Ogólnoeuropejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych obchodzony jest od 2009 roku, kiedy to Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do ustanowienia go 23 sierpnia.

Jest to okazja do podtrzymania pamięci o ofiarach, których miliony cierpiały jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej i klęsce Niemiec.

Z Brukseli Łukasz Osiński