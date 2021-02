UE: KE: Rosja wykorzystuje sądy do prześladowania niezależnych dziennikarzy

Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano oświadczył podczas piątkowej konferencji w Brukseli, że Rosja wykorzystuje sądy do prześladowania niezależnych dziennikarzy. Odniósł się przy tym do sprawy Siergieja Smirnowa, redaktora naczelnego niezależnego portalu Mediazona.

Smirnow został zatrzymany w trakcie jednego z protestów poparcia dla antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego pod koniec stycznia i umieszczony w zatłoczonej celi.

"Zdajemy sobie sprawę z sytuacji pana Smirnowa i jego koleżanki Swietłany Prokopiewej. (...) To, co rosyjskie władze robią z tymi dziennikarzami, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Jest to odbierane (przez KE - PAP) jako kolejne uderzenie w wolność mediów i dziennikarzy, którzy próbują wykonywać swoją pracę. Są oni prześladowani za pomocą środków sądowych za swoją pracę. Jest to ograniczanie wolności prasy" - ocenił Stano.

"Wezwaliśmy rosyjskie władze do poszanowania wolności prasy. Ciągła presja na niezależnych dziennikarzy jest nie do przyjęcia. (...) To kolejna sytuacja (...), która pokazuje, że przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów się kurczy. Nie będziemy w tej sprawie milczeć" - zadeklarował.

Po raz kolejny poruszył też sprawę historyka Jurija Dmitrijewa, szefa Stowarzyszenia Memoriał w Karelii na północy Rosji, badającego zbrodnie stalinowskie. Działacz ten został skazany w ub.r. na 13 lat kolonii karnej za domniemane czyny o charakterze seksualnym wobec przybranej córki.

UE nie ma wątpliwości, że powodem postępowania karnego wobec Dmitrijewa była jego działalność badacza represji politycznych epoki ZSRR.

"Sprawa pana Dmitrijewa jest jedną z tych, które śledzimy bardzo dokładnie. Zawsze reagowaliśmy bardzo zdecydowanie, kiedy był zatrzymywany i kiedy został skazany. To nie do zaakceptowania, co się z nim dzieje. Zawsze, kiedy to możliwe, staramy się obserwować takie procesy, zwłaszcza kiedy chodzi o możliwe łamanie praw człowieka i nadużywanie władzy sądowniczej w celach politycznych" - oświadczył Stano.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz