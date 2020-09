UE: KE rozpoczyna testy, by połączyć unijne aplikacje do śledzenia kontaktów

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o rozpoczęciu testów bramy sieciowej, która ma sprawić, że aplikacje do śledzenia kontaktów z różnych krajów UE będą ze sobą współpracować. System ma wspomóc przekazywanie zanonimizowanych informacji o zakażeniach koronawirusem.

Testowanie infrastruktury rozpoczynają Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy i Łotwa. Uruchomiona przez KE brama sieciowa ma zapewnić przekazywanie informacji między wewnętrznymi serwerami krajowych aplikacji, aby działały one również poza granicami tych państw.

"Wiele państw członkowskich wdrożyło aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania. Nadszedł czas, aby aplikacje te zaczęły się ze sobą komunikować" - podkreślił unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Rozwiązanie ma ułatwić zgłaszanie przypadków zakażeń. Wystarczy, że użytkownicy będą mieli zainstalowaną tylko jedną aplikację, żeby mogli zgłosić pozytywny wynik testu lub otrzymać ostrzeżenie - nawet gdy będą za granicą.

"Wraz z ponownym wzrostem liczby nowych przypadków (zakażeń) aplikacje mogą uzupełniać inne środki, takie jak intensyfikacja testów i tradycyjne ustalanie kontaktów zakaźnych. Jeżeli aplikacje te będą powszechnie stosowane, mogą pomóc nam w przerwaniu łańcuchów zakażeń" - zwróciła uwagę komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakidu.

Większość państw członkowskich uruchomiła krajowe aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania. W Polsce rozwiązanie nazywa się STOP COVID - ProteGO Safe.

Według informacji KE brama sieciowa będzie odbierać i przekazywać dalej "losowe identyfikatory" między aplikacjami krajowymi, aby zminimalizować ilość wymienianych danych, a tym samym ograniczyć zużycie danych przez użytkowników. Brama nie ma przetwarzać żadnych innych informacji poza losowymi kodami wygenerowanymi przez aplikacje krajowe.

"Wymieniane informacje są opatrywane pseudonimem, szyfrowane, ograniczone do niezbędnego minimum i przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do prześledzenia łańcuchów infekcji. Identyfikacja konkretnych osób jest przy tym niemożliwa" - zapewniła KE w komunikacie.

Brama została opracowana i jest wdrażana przez spółki T-Systems i SAP oraz będzie obsługiwana z Centrum Danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Po fazie testów wdrożenie operacyjne ma nastąpić w październiku.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka