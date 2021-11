UE: KE: Stowarzyszenie Memoriał pokazuje Rosjanom, w jakim reżimie żyli i prawdopodobnie wciąż żyją

Stowarzyszenie Memoriał pokazuje Rosjanom, w jakim reżimie żyli i prawdopodobnie wciąż żyją - tak skomentował w piątek na konferencji prasowej w Brukseli wniosek rosyjskiej prokuratury generalnej o likwidację zasłużonej organizacji pozarządowej rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych, Peter Stano.

Rosyjska prokuratura generalna zwróciła się do Sądu Najwyższego o likwidację Stowarzyszenia Memoriał - zasłużonej organizacji zajmującej się badaniem represji politycznych i obroną praw człowieka. Sąd Najwyższy ma rozpatrzeć pozew 25 listopada.

"Potępiamy decyzję rosyjskiego prokuratora. Memoriał jest renomowaną organizacją pozarządową, cieszącą się międzynarodowym uznaniem. Prowadzi bardzo ważną pracę dla społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego ta decyzja jest godna potępienia. To kolejny przykład działań władz państwowych (Rosji), które dążą do ograniczenia pola działania społeczeństwa obywatelskiego i głosów krytycznych. Poza obieraniem sobie za cel ataku dziennikarzy i działaczy politycznych, próbują one również brać na cel organizacje pozarządowe. (...) Wzywamy władze Rosji do wycofania się z tych działań i traktujemy je jako kolejny przykład restrykcji i wysiłków na rzecz ograniczenia głosów krytycznych w społeczeństwie rosyjskim" - oświadczył przedstawiciel KE.

"Memoriał jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych, również poza granicami Rosji. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w obronie praw człowieka i rozliczaniu historii politycznych represji w Rosji. Praca tej organizacji jest bardzo wartościowa dla rosyjskiego społeczeństwa, dla Rosjan, ponieważ pomaga im zrozumieć, w jakim reżimie żyli i prawdopodobnie wciąż żyją" - dodał Stano.

Wchodzące w skład Memoriału Centrum obrony praw człowieka zostało w 2014 roku uznane przez władze za organizację "pełniącą funkcje zagranicznego agenta". Stowarzyszenie Memoriał badające "białe plamy" w historii najnowszej i m.in. historię zbrodni stalinowskich w ZSRR - w tym dokonanych na Polakach - uznane zostało za "zagranicznego agenta" w 2016 roku.

Memoriał - którego pełna nazwa brzmi: Międzynarodowe stowarzyszenie historyczno-oświatowe, charytatywne i obrony praw człowieka "Memoriał" - powstał w latach 80. XX wieku jako zrzeszenie niezależnych organizacji. Również teraz tworzą go niezależne struktury, z których 10 działa poza granicami Rosji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz