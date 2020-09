UE: KE: TikTok dołącza do kodeksu przeciwko mowie nienawiści

Popularna wśród nastolatków platforma społecznościowa TikTok dołącza do kodeksu postępowania przeciw mowie nienawiści - ogłosiła we wtorek KE. Aplikacja idzie tym samym w ślady Facebooka, Twittera czy YouTube'a i zobowiązuje się do blokowania określonych treści.

"Dobrze, że do kodeksu dołączył TikTok - firma preferowana przez młodych użytkowników, którzy są szczególnie narażeni na nadużycia w internecie i nielegalne nawoływanie do nienawiści" - podkreśliła w oświadczeniu unijna komisarz ds. wartości i przejrzystości Viera Jourova.

Utworzona zaledwie w 2016 r. przez chińską firmę ByteDance aplikacja zyskała ogromną popularność wśród młodszych użytkowników internetu i smartfonów. TikTok - jak pisze AFP - był krytykowany za niewystarczającą moderację treści. W czerwcu dołączył do unijnego kodeksu dobrych praktyk przeciwko dezinformacji w internecie.

"Dołączenie TikToka do środowiska współpracy, w którym firmy IT współpracują z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i władzami publicznymi, aby skuteczniej zwalczać mowę nienawiści w internecie to pozytywny krok" - zaznaczyła Jourova.

Przyjmując w maju 2016 r. kodeks postępowania dotyczący walki z mową nienawiści w internecie Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft zobowiązały się do blokowania rozprzestrzeniania się jej w Europie. KE poprzez organizacje pozarządowe i organy publiczne regularnie bada, czy te zapowiedzi przynoszą efekty.

Jourova wyraziła tym nadzieję, że TikTok będzie przestrzegać nie tylko zasad kodeksu, ale "także w pełni przestrzegać prawa europejskiego, działając na terenie Europy".

Celem kodeksu jest rozpatrywanie większości zgłoszeń w ciągu 24 godzin. Z piątej oceny opublikowanej w czerwcu 2020 r. wynika, że kodeks postępowania skłonił firmy IT do oceny 90 proc. oznaczonych treści w ciągu 24 godzin i usunięcia 71 proc. treści uznanych za nielegalne nawoływanie do nienawiści. W 2018 r. do inicjatywy dołączyły Instagram i Google+.

Działanie TikToka było krytykowane przez Biały Dom. W sierpniu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym transakcje i umowy z właścicielką popularnej aplikacji internetowej TikTok - firmą ByteDance - stają się nielegalne w USA.

Wielu ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa uważa, że TikTok może być używany przez Chiny w celach sprzecznych z interesami USA, w tym - do szpiegowania. Aplikacja była przedmiotem specjalnego dochodzeniu komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA, czyli CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Miało on wyjaśnić, czy popularny zwłaszcza wśród młodzieży program do tworzenia krótkich filmów nie niesie zagrożeń dla bezpieczeństwa USA.

Ocenia się, że z TikToka korzysta ponad miliard użytkowników na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych liczba użytkowników sięga już kilkudziesięciu milionów i wciąż rośnie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka