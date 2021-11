UE: KE: unijni komisarze będą we wtorek rozmawiać o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Podczas cotygodniowego posiedzenia kolegium komisarzy UE odbędzie się rozmowa na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej - poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant.

"Jutro (we wtorek) kolegium komisarzy przyjrzy się odpowiedzi udzielonej na to, co dzieje się na granicy UE z Białorusią. Będziemy również przyglądać się możliwościom zastosowania środków przeciwko operatorom transportowym w ramach UE" - oznajmiła przedstawicielka KE.

O wynikach obrad kolegium dziennikarzy ma poinformować przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Tego samego dnia podczas sesji plenarnej w Strasburgu o kryzysie bezpieczeństwa na granicy będzie też debatować Parlament Europejski.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz