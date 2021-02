UE: KE: wnioski o fundusze z RRF można składać od połowy lutego do końca kwietnia

Rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i finansowych Marta Wieczorek poinformowała w czwartek, że formalne wnioski o przyznawanie funduszy z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) można będzie składać od połowy lutego do końca kwietnia.

"Mamy nadzieję, że regulacje (dotyczące Instrumentu) wejdą w życie w połowie lutego. Jesteśmy na etapie nieformalnych rozmów z krajami członkowskimi, dotyczącymi ich wstępnych planów odbudowy i zwiększania odporności" - powiedziała Wieczorek na konferencji prasowej w Brukseli.

Poinformowała również, że dotychczas 17 krajów członkowskich UE złożyło robocze wersje swoich planów.

"Kiedy regulacje zaczną obowiązywać, państwa członkowskie będą mogły składać swoje plany oficjalnie. Co do zasady, od połowy lutego do końca kwietnia" - wyjaśniła przedstawicielka KE.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, to główny element Next Generation EU - programu, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa. Pula środków RRF wynosi 672,5 mld euro. Mają one być przeznaczone na wsparcie inwestycji i reform publicznych.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz