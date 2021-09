UE: KE wzywa państwa członkowskie do poprawy bezpieczeństwa dziennikarzy

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek zalecenia w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dziennikarzy i pracowników sektora mediów.

"Żaden dziennikarz nie powinien umierać czy być krzywdzony z powodu wykonywanej pracy. Musimy wspierać i chronić dziennikarzy; są oni niezbędni dla demokracji. Pandemia bardziej niż kiedykolwiek pokazała nam kluczową rolę dziennikarzy w przekazywaniu informacji. A także pilną potrzebę podjęcia przez organy publiczne większych wysiłków, aby ich chronić. Dziś zwracamy się do państw członkowskich o podjęcie zdecydowanych działań, aby uczynić UE bezpieczniejszą dla dziennikarzy" - powiedziała wiceszefowa KE Viera Jourova, przedstawiając rekomendacje.

W 2020 roku w UE do ponad 900 ataków na dziennikarzy. KE apeluje w swoich zaleceniach do państw członkowskich, by stanowczo ścigały wszystkie tego rodzaju przestępstwa, przy pełnym wykorzystaniu obowiązujących przepisów krajowych i europejskich.

"W stosownych przypadkach zachęca się państwa członkowskie do zaangażowania organów europejskich, takich jak Europol i Eurojust. Państwa członkowskie powinny wspierać lepszą współpracę między organami ścigania a organami medialnymi, aby skuteczniej identyfikować zagrożenia, na które narażeni są dziennikarze, i reagować na nie, a także zapewniać ochronę osobistą dziennikarzom, których bezpieczeństwo jest zagrożone" - czytamy w komunikacie KE.

Według danych KE, prawie co trzeci incydent ma miejsce podczas demonstracji, co oznacza, że w trakcie takich wydarzeń w 2020 roku najczęściej atakowano dziennikarzy.

"Państwa członkowskie powinny zapewniać regularne szkolenia organom ścigania, aby dziennikarze i inni pracownicy mediów byli w stanie bezpiecznie i bez ograniczeń pracować podczas takich wydarzeń. (...) Wśród zalecanych środków znajduje się również wyznaczenie oficerów łącznikowych, którzy będą informować dziennikarzy o potencjalnych zagrożeniach przed planowanymi protestami lub demonstracjami" - zaleca KE.

Zauważa też, że bezpieczeństwo cyfrowe i bezpieczeństwo w internecie stały się poważnym problemem dla dziennikarzy ze względu na nawoływanie do nienawiści, groźby przemocy fizycznej, a także cyberryzyko i nielegalną inwigilację.

"Zachęca się państwa członkowskie do promowania współpracy między platformami internetowymi a organizacjami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie zwalczania gróźb wobec dziennikarzy, na przykład poprzez wspieranie ich potencjalnej roli jako zaufanych podmiotów sygnalizujących. Krajowe organy ds. cyberbezpieczeństwa powinny na ich wniosek pomagać dziennikarzom, którzy chcą ustalić, czy ich urządzenia lub konta internetowe są zagrożone, w korzystaniu z usług oficerów śledczych specjalizujących się w tematyce cyberbezpieczeństwa" - napisała Komisja Europejska.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz