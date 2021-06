UE: KE zaakceptowała krajowy plan odbudowy Łotwy

Komisja Europejska zaakceptowała we wtorek krajowy plan odbudowy Łotwy po kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19. Jest to krok torujący drogę do wypłaty temu krajowi 1,8 mld euro dotacji w ramach unijnego Funduszu Odbudowy w latach 2021–2026.

"Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zatwierdzeniu łotewskiego planu odbudowy i odporności w ramach NextGenerationEU (...). Zapewnienie zielonej i cyfrowej transformacji Łotwy wymaga inwestycji i reform. Działania przewidziane w (łotewskim) planie mają ogromny potencjał, by przekształcić Łotwę i pomóc jej zbudować zieloną i cyfrową przyszłość dla jej obywateli" - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

W ubiegły wtorek Komisja poinformowała, że rozpoczęła pożyczanie pieniędzy na rynkach finansowych na potrzeby Funduszu Odbudowy. Pierwsza transza pożyczki obejmuje 20 mld euro.

Wszystkie państwa UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych. Dzięki temu KE mogła rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie Funduszu Odbudowy. W tym celu KE ogłosiła na początku czerwca, że w 2021 roku wyemituje obligacje długoterminowe o wartości około 80 mld euro, które uzupełni krótkoterminowymi eurobonami, aby pokryć pozostałe wymogi w zakresie finansowania.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz