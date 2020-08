UE: KE zakończyła rozmowy w sprawie 225 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19

Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu wstępnych rozmów z CureVac na temat zakupu w imieniu wszystkich państw członkowskich UE 225 mln dawek potencjalnej szczepionki przeciwko Covid-19. To właśnie tę firmę chcieli przejąć Amerykanie, by zabezpieczyć szczepionki dla USA.

"Dzisiaj zakończyliśmy rozmowy z europejską firmą CureVac, aby zwiększyć szanse znalezienia skutecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Działamy ramię w ramię z państwami członkowskimi i producentami szczepionek, aby osiągnąć główny cel naszej europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek - szczepionkę dla wszystkich" - oświadczyła w czwartek komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stela Kiriakidu.

W minionych tygodniach KE ogłosiła pozytywne wyniki rozmów z Sanofi-GSK (31 lipca) i z Johnson & Johnson (13 sierpnia) oraz podpisaniu 14 sierpnia umowy ramowej na zakup szczepionki z AstraZeneca. Planowana umowa z CureVac zapewniłaby wszystkim państwom członkowskim UE możliwość zakupu szczepionki, a także przekazania jej w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub jej redystrybucji w innych państwach europejskich.

KE poinformowała, że będzie miała możliwość zakupu wstępnie 225 mln dawek w imieniu krajów UE, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. CureVac to europejską firmą, która - jak podkreśliła KE - jest pionierem w rozwoju nowej klasy szczepionek opartych na informacyjnym RNA (mRNA), transportowanych do komórek przez nanocząstki lipidowe. Prace nad stworzeniem platformy dla tego rodzaju szczepionek trwały całą dekadę. Podstawę tej technologii stanowi wykorzystywanie tych molekuł jako nośnika informacji, z pomocą których organizm jest w stanie sam wytwarzać substancje czynne służące zwalczaniu różnych chorób.

W marcu prezydent USA Donald Trump zaoferował CureVac ponad miliard dolarów, by pozyskać szczepionkę "dla USA i tylko dla USA". Dietmar Hopp, właściciel przedsiębiorstwa, odrzucił ofertę podkreślając, że "nie ma opcji", by Ameryka otrzymała wyłączne prawa do opracowywanego środka. W następstwie tej próby przejęcia KE zaoferowała 80 mln euro wsparcia dla innowacyjnej niemieckiej firmy z Tybingi.

"Komisja Europejska dotrzymuje obietnicy zapewnienia Europejczykom i reszcie świata szybkiego dostępu do bezpiecznej szczepionki chroniącej nas przed koronawirusem. Każda runda rozmów prowadzonych przez nas z branżą farmaceutyczną przybliża nas do zwalczenia tego wirusa" - zaznaczyła w czwartek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że do tej pory wykryto blisko 2 mln przypadków koronawirusa w UE, Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z powodu Covid-19 w państwach tych zmarło ponad 180 tys. osób.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka