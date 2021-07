UE: KE zamawia kolejne 150 mln dawek szczepionki Moderny na 2022 rok

W piątek unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides podpisała aneks do drugiej umowy z producentem szczepionki przeciwko Covid-19 Moderna. Dotyczy on dostaw 150 mln dawek w 2022 roku.

"Zapewni to ciągłość dostaw dla obywateli Unii Europejskiej i świata, jak również szczepionki dostosowane do zagrożenia wariantami" - napisała na Twitterze Kyriakides.

Komisja podpisała z Moderną dwie umowy. Pierwszą 26 listopada 2020 r. na 160 mln i 18 lutego br. na 150 mln z opcją na dodatkowe 150 mln na 2022 r.

Według danych z 30 czerwca 61 proc. mieszkańców UE zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki. Do tego momentu do krajów Unii zostały dostarczone 433 mln dawki preparatu wszystkich firm, z którymi KE podpisała kontrakty. Zaaplikowano 359 mln dawek.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz