UE: KE zaproponowała przepisy dotyczące zamrażania i konfiskaty majątków oligarchów i przestępców obchodzących sankcje wobec Rosji

KE zaproponowała dodanie naruszeń sankcji wobec Rosji do wykazu przestępstw UE. Ma to zapewnić, że majątek osób i podmiotów naruszających środki ograniczające będą mogły być skutecznie skonfiskowane w przyszłości.

"Musimy zapewnić, aby osoby lub firmy, które omijają restrykcje UE, są pociągnięte do odpowiedzialności. Takie działanie jest przestępstwem, które powinno być surowo karane w całej UE. Obecnie rozbieżne definicje kryminalne i kary za naruszanie sankcji mogą nadal prowadzić do bezkarności. Potrzebujemy zlikwidować luki i zapewnić organom sądowym odpowiednie narzędzia do ścigania naruszeń unijnych sankcji" - powiedział komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.