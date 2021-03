UE: KE: zatwierdzenie szczepionki przez EMA nie oznacza, że musi być włączona do wspólnego portfolio

Autoryzacja szczepionki przez Europejską Agencję Leków (EMA) i zgoda Komisji Europejskiej na dopuszczenie jej do rynku unijnego nie oznacza, że preparat ten będzie włączony do wspólnego portfolio zakupowego Unii - zastrzegł na konferencji prasowej w czwartek rzecznik KE Eric Mamer.

Wcześniej tego dnia EMA ogłosiła, że jej Komitet ds. Leków rozpoczął przyspieszoną ocenę (rolling review) szczepionki Sputnik V przeciw Covid-19, opracowanej przez rosyjskie Narodowe Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei.

"To, że szczepionka jest zaakceptowana przez EMA i dopuszczona przez KE nie, oznacza żadnego zobowiązania do włączenia jej do portfolio wspólnych zakupów. Są to zupełnie różne sprawy" - oznajmił Mamer w Brukseli odpowiadając na pytanie o to, czy Sputnik V będzie kupowany w ramach unijnego mechanizmu, jeśli uzyska autoryzację.