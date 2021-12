UE: KE: zerowa stawka VAT na żywność stanie się legalna w przyszłości

Zerowa stawka VAT na żywność będzie legalna w przyszłości - powiedział w środę na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. Nie sprecyzował, kiedy dokładnie się to stanie.

"Obowiązujące obecnie przepisy nie pozwalają na zerową stawkę VAT w przypadku produktów żywnościowych. (...) Ostatnio w Radzie przyjęto jednak przepisy, które będą na to pozwalać w przyszłości. Teraz jesteśmy w momencie przejściowym. Oznacza to w praktyce, że nie jest to rzecz dopuszczona unijnymi przepisami w tej chwili, ale wiemy, że stanie się legalna. (...) Komisja przyjęła do wiadomości decyzję Rady, mimo że nie jest ona zgodna z obowiązującymi teraz przepisami" - oświadczył Gentiloni.

2 grudnia polski wiceminister finansów Piotr Patkowski poinformował w Sejmie o złożeniu do Komisji Europejskiej wniosku o zgodę na obniżenie stawki VAT na żywość do 0 proc. Jest to jeden z potencjalnych elementów tarczy antyinflacyjnej, którego wdrożenie zależy od zgody KE. Równolegle do rozmów z Komisją unijni ministrowie uzgodnili 7 grudnia nowelizację dyrektywy VAT.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz