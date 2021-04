UE: KE zrezygnuje z połowy swoich budynków w Brukseli do 2030 roku

Komisja Europejska zapowiada, że do 2030 roku chce zmniejszyć z 50 do 25 liczbę budynków, w których ma swoje biura w Brukseli. Plany konsolidacji nie są nowe, jednak ich realizację przyspiesza kryzys związany z koronawirusem.

Budynki, z których KE zamierza się wyprowadzić znajdują się głównie poza dzielnicą europejską. Komisja chce skupić biura w okolicach Rue de la Loi i parku Cinquantenaire.

Plany, do których dotarł dziennik "l'Echo", zakładają zmniejszenie powierzchni biurowej wykorzystywanej przez KE z 780 tysięcy metrów kwadratowych do 580 tys. Pozwoli to zaoszczędzić według wstępnych szacunków od 280 mln do 440 mln euro rocznie.

KE ma rozpocząć konsolidację biur już w tym roku. Ma na to wpływ sytuacja wynikająca z obecnego kryzysu. Od początku pandemii Covid-19 większość urzędników pracuje z domu. Zgodnie z planami KE po zakończeniu pandemii sytuacja nie wróci do poprzedniego stanu. 40 proc. personelu ma nadal wykonywać swoje obowiązki zdalnie w systemie rotacyjnym.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz