UE: KE zwiększa budżet UE na loty repatriacyjne i zapasy związane z koronawirusem

KE zaproponowała w piątek poprawkę do budżetu UE, by udostępnić 75 mln euro na pomoc państwom członkowskim w sprowadzaniu ich obywateli z zagranicy i zwiększyć kwoty na zapasy środków medycznych do walki z koronawirusem.

"Komisja Europejska zaproponowała dziś projekt poprawki do budżetu, żeby zwiększyć wsparcie finansowe na loty repatriacyjne, zapasy medyczne w ramach rescEU, a także szereg innych działań" - powiedział na telekonferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Balazs Ujvari.

Z 75 mln euro 45 mln ma być skierowane do mechanizmu ochrony ludności, za pośrednictwem którego Komisja pokrywa do 75 proc. kosztów lotów awaryjnych po unijnych obywateli w różne częściach świata.

Od początku epidemii 2312 osób mogło powrócić do Europy z Chin, Japonii, USA, Maroka, Tunezji, Gruzji, Filipin i Republiki Zielonego Przylądka dzięki lotom zorganizowanym za pośrednictwem mechanizmu ochrony ludności. Z informacji przekazanych przez KE wynika, że na nadchodzące dni zaplanowano ponad 80 kolejnych lotów finansowanych w dużej części ze środków unijnych.

"Priorytetem jest bezpieczny powrót naszych obywateli. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by w tym trudnym czasie mogli oni jak najszybciej dołączyć do swoich rodzin. Dziękuję państwom członkowskim za ich wysiłki w tym zakresie. Nasze Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego nadal współpracuje z państwami członkowskimi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, aby spełnić ich potrzeby" - podkreślił w oświadczeniu unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Jeśli poprawka do budżetu zostanie przyjęta, budżet całkowity przeznaczony na pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU wzrośnie do kwoty 80 mln euro. "To zwiększy zasoby, aby kupić więcej respiratorów, masek ochronnych i podstawowego sprzętu medycznego" - zaznaczył rzecznik Komisji.

Przedstawiony w piątek projekt budżetu korygującego przewiduje ponadto 350 mln euro w ramach pomocy dla Grecji na zarządzanie migracjami. To spełnienie zapowiedzianej wcześniej pomocy i uzupełnienie 350 mln euro na wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych, które zostały już uruchomione.

Komisja proponuje ponadto przeznaczyć 3,6 mln euro na Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, aby zwiększyć zdolność do wykrywania i oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi. Chodzi głównie "o zwiększenie zasobów wiedzy specjalistycznej" w obliczu kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Poprawka przewiduje też 100 mln euro na pomoc w usunięciu skutków tragicznego trzęsienia ziemi w Albanii z listopada ubiegłego roku.

Ponadto KE chce 3,3 mln euro dodatkowego finansowania dla Prokuratury Europejskiej (EPPO), aby zwiększyć jej budżet na 2020 r. Środki te posłużą EPPO na przykład do szybszego zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników i do zakupu sprzętu IT, aby rozpocząć rozpatrywanie pierwszych spraw. Dzięki tej kwocie oraz uruchomionemu już w tym roku wsparciu na zarządzanie sprawami EPPO środki finansowe Prokuratury na 2020 r. wzrosną łącznie o 48 proc.

Aby korekta do budżetu UE mogła wejść w życie, propozycje w tej sprawie muszą zatwierdzić Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka