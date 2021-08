UE: Komisarz ds. wewnętrznych: należy zapobiegać kierowaniu się Afgańczyków w kierunku Unii

Powinniśmy zapobiegać kierowaniu się Afgańczyków w kierunku UE niebezpiecznymi trasami opanowanymi przez przemytników - oświadczyła w środę podczas wideokonferencji szefów MSW państw unijnych komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

"Niestabilność w Afganistanie prawdopodobnie doprowadzi do zwiększonej presji migracyjnej. Dlatego przygotowujemy się na wszystkie scenariusze. (...) Nie powinniśmy czekać, aż ludzie dotrą do zewnętrznych granic Unii Europejskiej. To nie jest rozwiązanie. Powinniśmy zniechęcać ludzi do kierowania się w stronę Unii Europejskiej niebezpiecznymi (...) trasami opanowanymi przez przemytników" - oznajmiła Johansson.

"Jednocześnie nie możemy porzucić ludzi znajdujących się w bezpośrednim niebezpieczeństwie w Afganistanie. Dziennikarze, pracownicy organizacji pozarządowych i obrońcy praw człowieka - zwłaszcza kobiety - należą do najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo" - zastrzegła.

Według Szwedki, należy wspierać uchodźców wewnętrznych za pośrednictwem organizacji międzynarodowych i pomagać tym osobom wrócić do domów, gdy pozwolą na to okoliczności.

Z kolei kraje sąsiednie, do których uciekają obywatele Afganistanu, powinny móc liczyć na zwiększoną pomoc humanitarną i rozwojową ze strony UE - postuluje Johansson.

"Ewakuacja personelu UE i obywateli oraz członków personelu lokalnego, którzy pracowali z UE i państwami członkowskimi w Afganistanie, jest naglącym priorytetem. Prace nad tym trwają w bardzo trudnych warunkach. Jestem wdzięczna państwom członkowskim za ich zaangażowanie w przyznawanie wiz personelowi i ich rodzinom oraz za oferowanie miejsc w odlatujących samolotach" - zaznaczyła unijna komisarz.

Zwołana na środę przez słoweńską prezyduję w Radzie UE nadzwyczajna wideokonferencja szefów MSW miała być poświęcona kryzysowi migracyjnemu wywołanemu przez Białoruś na granicy z Litwą. W związku z sytuacją pod Hindukuszem porządek obrad został uzupełniony o Afganistan.

Z Brukseli Artur Ciechanowic