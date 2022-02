UE: Komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson jedzie we wtorek do Polski

Komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson uda się we wtorek do Warszawy - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Komisji Europejskiej. Szwedka ma spotkać się m.in. z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, by omówić sytuację na granicy z Białorusią oraz na Ukrainie.

"Dyskusje będą dotyczyć aktualnej sytuacji na granicy z Białorusią, wsparcia finansowego UE i współpracy z jej agencjami oraz ostatnich propozycji Komisji w zakresie azylu i zarządzania granicami, a także przygotowania na różne scenariusze dotyczące sytuacji na Ukrainie" - poinformowała KE.

Johansson ma się także spotkać z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Hanną Machińską, przedstawicielami Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), biura Rady Europy w Warszawie oraz polskimi organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się problematyce praw człowieka i migracji.

Komisarz ma także odwiedzić ośrodek dla migrantów w Lesznowoli.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz