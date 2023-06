W poniedziałek odbyło się specjalne posiedzenie Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego poświęcone powołaniu w Polsce komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich. Obecny na posiedzeniu komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders mówił, że KE jest zaniepokojona tą sytuacją. Eurodeputowany PiS Patryk Jaki powiedział z kolei, że Reynders jest zaangażowany politycznie w to, żeby użyć swoich wpływów dla zmiany rządu w Polsce.

"Sytuacja w zakresie praworządności w Polsce nadal jest bardzo problematyczna. Chcę rozpocząć od niedawno przyjętej ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007 -2022. Jest to decyzja, którą Komisja przyjęła z wielkim zaniepokojeniem, ponieważ ta ustawa tworzy specjalną komisję dochodzeniową, która będzie badała, czy w latach 2007-20022 doszło do naruszenia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce" - powiedział Reynders.

"Nadaje ona ciału czysto administracyjnemu bezprecedensowe uprawnienia wtrącania się w proces demokratyczny. KE w ubiegłym tygodniu zdecydowała się wszcząć procedurę naruszeniową przeciwko Polsce. KE uważa, że ta nowa ustawa w sposób nieuzasadniony wkracza w proces demokratyczny. Daliśmy Polsce 21 dni kalendarzowych na odpowiedź na nasze formalne pismo. Jeżeli Polska nie ustosunkuje się do pisma KE, możemy kontynuować procedurę o naruszenie i może to zostać rozpoczęte bardzo szybko, tak, by był to proces skuteczny" - zagroził unijny komisarz.

Eurodeputowany PiS Patryk Jaki, odpowiadając, stwierdził: "Poziom tych wszystkich kłamstw, które tutaj padły (jest taki), że pół godziny nie starczyłoby, żeby to prostować".

"Jak wszyscy wiemy, pan komisarz jest znany z tego, że jest zaangażowany politycznie w to, żeby użyć swoich wpływów, żeby zmienić rząd w Polsce - co jest nielegalne, przypomnę. Wierzę, że przyjdzie czas, że zostaną za to ludzie osądzeni. Ci, którzy biorą w tym udział. Jakby pan komisarz był uprzejmy wymienić trzy sprawy przed wojną na Ukrainie, w których pan komisarz się zaangażował przeciwko Rosji. Czy tylko przeciwko Polsce zawsze?" - pytał Patryk Jaki.