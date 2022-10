UE: Komisarz Wojciechowski dla PAP: Polska odegrała ogromną rolę w przywróceniu eksportu ukraińskiej żywności

Polska odegrała ogromną rolę w przywróceniu eksportu ukraińskiej żywności do poziomu sprzed wojny - powiedział PAP unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

"Udało się przywrócić ukraiński eksport (żywności) do poziomu sprzed wojny. Stało się to m.in. dzięki +korytarzom solidarnościowym+. Polska odegrała w tym ogromną rolę, usprawniając przepływ towarów przez granice i dostarczając środki transportowe. Do tego w drugim etapie doszło otwarcie portów czarnomorskich dzięki inicjatywie ONZ i Turcji" - przypomniał Wojciechowski.

"W tej chwili eksport odbywa się płynnie, choć oczywiście mamy obawy. Rosja kontynuuje agresję, niszczy potencjał rolniczy Ukrainy. Jest pewność, że produkcja rolnicza na Ukrainie znacznie spadnie: część terytoriów jest wciąż okupowanych, a gdzie indziej rolnicy ukraińscy pod bombami nie są w stanie wyprodukować tyle, ile produkowali wcześniej. To może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w przyszłości" - ostrzegł komisarz UE.

Wyraził jednak zadowolenie, że udało się pomóc Ukrainie w usprawnieniu eksportu żywności, który jest wyjątkowo ważny z punktu widzenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

"Poszło to lepiej niż się spodziewaliśmy. W marcu Ukraina, która powinna eksportować 5-6 mln ton zboża, eksportowała tylko 200 tys. ton tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. Teraz to wróciło do przedwojennego poziomu i jest to duży sukces" - podsumował Wojciechowski.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz