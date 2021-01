UE: Komisarz Wojciechowski: umowy handlowe mają pozytywny wpływ na bilans handlowy

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił we wtorek wspólnie z wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem wyniki badania, poświęconego prognozowanemu wpływowi unijnych umów o wolnym handlu na sektor rolno-spożywczy. Przeważnie przyczyniają się one do poprawy bilansu handlowego - podkreślał Wojciechowski.

Umowy handlowe powinny skutkować znacznym wzrostem eksportu produktów rolno-spożywczych z UE przy bardziej ograniczonym wzroście importu, tworząc ogólnie dodatni bilans handlowy - to główna konkluzja prognozy. Potwierdza ona również, że obniżanie cła tylko na ograniczoną liczbę produktów (poprzez kontyngenty taryfowe) jest najlepszym sposobem ochrony wrażliwych sektorów rolno-spożywczych w UE.

Badanie zostało przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (JRC) i obejmuje skumulowany prognozowany wpływ 12 umów handlowych na sektor rolno-spożywczy do 2030 r.

"Sukces unijnego handlu produktami rolnymi odzwierciedla konkurencyjność naszego sektora. Znacząco przyczyniły się do tego reformy wspólnej polityki rolnej, wsparte światową reputacją produktów UE jako bezpiecznych, wytwarzanych w sposób zrównoważony, pożywnych i o wysokiej jakości - powiedział Wojciechowski podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Jak zauważył, "to badanie potwierdza, że nasz ambitny program handlowy pomaga unijnym rolnikom i producentom żywności w pełnym wykorzystaniu możliwości za granicą, jednocześnie zapewniając wystarczające zabezpieczenia dla najbardziej wrażliwych sektorów".

Wtórował mu Dombrovskis: "UE zawsze opowiadała się za otwartym i uczciwym handlem, który przyniósł ogromne korzyści naszej gospodarce, w tym producentom rolnym. Badanie to pokazuje, że udało nam się znaleźć właściwą równowagę między oferowaniem większych możliwości eksportowych rolnikom z UE, a jednocześnie ochroną ich przed potencjalnymi szkodliwymi skutkami zwiększonego importu".

Wiceszef KE oświadczył, że "wspieranie sektora rolno-spożywczego Unii Europejskiej będzie nadal kluczowym elementem polityki handlowej UE, czy to poprzez otwarcie rynku, ochronę tradycyjnych unijnych produktów spożywczych, czy też obronę przed dumpingiem lub innymi formami nieuczciwego handlu".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz