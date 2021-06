UE: Litwa ostrzega przed organizowaniem szczytu UE z Putinem

Litwa ostrzegła w czwartek Unię Europejską przed organizowaniem szczytu UE z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem litewskiego prezydenta Gitanasa Nausedy nie jest to możliwe, dopóki Moskwa nie zmieni swojego zachowania.

Propozycja Paryża i Berlina zakłada dyskusje na szczycie o możliwości zorganizowania szczytu UE z Putinem po tym, jak nowy prezydent USA Joe Biden odbył własne, dwustronne spotkanie z rosyjskim prezydentem w Genewie.

Nauseda powiedział, że pomysł organizacji szczytu UE z Putinem przypomina "próbę zaangażowania niedźwiedzia w zabezpieczenie garnka miodu".

"Powinniśmy być bardzo ostrożni, to nie jest jak stosunki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Musimy mieć do czynienia z Rosją, ale bardzo ostrożnie podchodzimy do prawdziwych intencji reżimu Putina" - powiedział dziennikarzom Nauseda cytowany przez agencję Reutera. "Jak dotąd nie widzimy żadnej realnej zmiany we wzorcu zachowania Rosji" dodał.

Z Brukseli Łukasz Osiński