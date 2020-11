UE: Mazurek: prawo do życia - fundamentalne; bronimy tych, którzy sami nie mogą tego robić

Prawo do życia to jedno z fundamentalnych praw obywatelskich; w tej izbie dużo się mówi o obronie wartości, o obronie praw podstawowych; najważniejszą wartością jest życie. Dziś staniejmy w jego obronie, obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą - mówiła w czasie debaty o aborcji w PE europosłanka PiS, Beata Mazurek

Jak zaznaczyła, Polska jest krajem praworządnym, a najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, której art. 38 stwierdza jasno, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

"O naszym człowieczeństwie świadczy przede wszystkim to, jak dbamy o nasze społeczeństwo, opiekujemy się osobami starszym, schorowanymi, nie kategoryzujemy, nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. Człowiek jest człowiekiem i nie zmienia to faktu, czy ma 80, 50, czy 15 lat, bądź szykuje się do przyjścia na świat" - zaznaczyła.

Inna europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska podkreślała, że traktaty UE wyznaczają prawo UE i jej kompetencje, a kwestia aborcji do nich nie należy.

"Dyskutujmy w oparciu o fakty, a nie w oparciu o imaginacje. Wniosek do TK złożyli parlamentarzyści z różnych partii politycznych. Trybunał zbadał zgodność ustawy z konstytucją, konstytucją podpisaną nota bene przez byłego lewicowego prezydenta i uchwaloną przez Sejm za rządów lewicy" - mówiła deputowana PiS.

Jej zdaniem dziś, tzw. obrońcy konstytucji protestują nie tylko przeciw orzeczeniu TK, ale także samej konstytucji. Patrząc zaś na sprawę z perspektywy unijnej po raz kolejny Parlament Europejski, który nawołuje do przestrzegania praworządności, tę praworządność łamię" - powiedziała.