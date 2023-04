UE: Media: była wiceszefowa PE podejrzana o kolejne oszustwa, m.in. pobieranie pieniędzy za fikcyjne wyjazdy służbowe

Była wiceszefowa PE, socjalistka Eva Kaili - zatrzymana w grudniu 2022 r. w ramach śledztwa dot. afery korupcyjnej, która wstrząsnęła europarlamentem - jest podejrzana o kolejne oszustwa. Chodzi o pobieranie środków za fikcyjne wyjazdy służbowe - pisze portal Politico.

Dokumenty, do których dotarło Politico, ujawniają nowe szczegóły odrębnego dochodzenia karnego w sprawie rzekomych oszustw z udziałem czterech byłych asystentów Kaili w Parlamencie Europejskim w latach 2014-2020.

Śledztwo obejmuje trzy potencjalne oszukańcze praktyki: wprowadzanie parlamentu w błąd co do miejsca pracy asystentów; pobieranie części środków z ich zwrotu kosztów za wyjazdy służbowe, które się nie odbyły, a które zorganizowała; nielegalne pobieranie części ich wynagrodzeń.

Te informacje miały znaleźć się w piśmie Prokuratury Europejskiej (EPPO) skierowanym do przewodniczącej parlamentu Roberty Metsoli, do którego dotarło Politico.

Inna grecka europosłanka, Maria Spyraki (centroprawicowa Europejska Partia Ludowa), również objęta jest tym samym dochodzeniem. Śledczy zarzucają jej wprowadzanie instytucji w błąd co do działań jej asystentów i nakłanianie ich do ewidencjonowania wydatków za fikcyjne wyjazdy. Jednak dokumenty nie wskazują na to, by Spyraki pobierała "działkę" z pensji asystentów.

EPPO odmówiła komentarza w sprawie tych informacji. Kaili za pośrednictwem prawnika poinformowała, że "zamierza spłacić wszelkie należne zobowiązania i zastosować się do wszelkich zaleceń".

Spyraki powiedziała Politico, że jej sprawa nie ma nic wspólnego z Kaili, i podkreśliła, że nigdy nie została oskarżona o przyjmowanie łapówek.

"Wpłaciłam już odpowiednią kwotę i już poprosiłam służby (PE - PAP) o ponowną ocenę finansową mojej sprawy" - wskazała.

Z Brukseli Łukasz Osiński