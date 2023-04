UE: Media: nalot na siedzibę EPL w Brukseli ma związek ze śledztwem prowadzonym w Niemczech; w tle podejrzenia o korupcję

Wtorkowe przeszukanie w biurze chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej - do której należy m.in. niemiecka CDU/CSU i polska PO - ma związek ze śledztwem dotyczącym korupcji, które prowadzą służby w RFN - podał brukselski portal informacyjny Politico.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Według Politico policyjny nalot na Rue du Commerce w Dzielnicy Europejskiej miał miejsce w związku ze śledztwem prowadzonym w kraju związkowym Turyngia. W centrum zainteresowania niemieckich śledczych jest Mario Voigt - szef frakcji CDU w lokalnym parlamencie.

Uwagę funkcjonariuszy służb antykorupcyjnych przykuła podejrzana sekwencja zdarzeń i przepływów finansowych wokół kampanii wyborczej EPL do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Ugrupowanie to zaangażowało wówczas Voigta do wspierania swojej kampanii w sieci. Następnie firma zajmująca się marketingiem internetowym z Turyngii dostała od EPL lukratywny kontrakt. Jak relacjonuje Politico, istnieją podejrzenia, że nie był to zbieg okoliczności: za załatwienie zlecenia polityk CDU miał otrzymać gratyfikację finansową.

W komunikacie wydanym po przeszukaniu EPL zadeklarowała pełną współpracę z policją.

Prawnicy Voigta określają oskarżenia jako "bezpodstawne".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz