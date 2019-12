UE: Michel liczy na porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył w czwartek w Brukseli, na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu UE, że liczy na porozumienie unijnych liderów w sprawie celu neutralności klimatycznej na 2050 rok.

"Zmiana klimatu to nasz najważniejszy priorytet na to popołudnie. Mam nadzieję, że będziemy mieli porozumienie. Neutralność klimatyczna to bardzo ważny cel, to również mocny sygnał dotyczący przyszłości Europy" - mówił Michel dziennikarzom.

Jak tłumaczył, neutralność klimatyczna będzie oznaczała konieczność ogromnych inwestycji w badania i innowacje, a także w nowe projekty. Przywódcy unijni mają rozmawiać o tej sprawie na początku szczytu - i według planu - zakończyć ten temat jeszcze przed zaplanowaną na godz. 19 kolacją.

Kolejnym ważnym punktem ich obrad ma być kwestia wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Michel relacjonował, że w ostatnich tygodniach odbył wiele dwustronnych spotkań z szefami państw i rządów w tej sprawie.

"Musimy podyskutować o poziomie naszych ambicji, jeśli chodzi o następny budżet. Musimy również porozmawiać o właściwym zrównoważeniu klasycznych polityk, jak polityki spójności czy rolnej, i nowych polityk, jak tych dotyczących migracji, innowacji czy zmian klimatycznych" - mówił szef Rady Europejskiej.

Tematem obrad ma być też ewentualna perspektywa wprowadzenia nowych zasobów własnych do unijnego budżetu, opartych na opłacie za opakowania plastikowe niepoddawanych recyklingowi, i wpływów z pozwoleń na emisje CO2.

Podziały w sprawie wysokości nowych wieloletnich ram finansowych wykluczają porozumienie na tym etapie. Zaproponowana w ostatnim czasie przez fińską prezydencję całkowita kwota na kolejne siedem lat została odrzucona przez państwa takie jak Polska jako zbyt niska, a przez państwa będące płatnikami netto, jak Niemcy czy Holandia, została skrytykowana jako za wysoka.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka