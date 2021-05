UE: Michel: musimy zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie

Musimy zrobić wszystko co możliwe, aby zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie - powiedział w Porto szef Rady Europejskiej Charles Michel. Dodał, że pomysł zniesienia patentów na szczepionki nie jest magicznym rozwiązaniem, ale UE gotowa jest to rozważyć.

Jednym z tematów szczytu w Porto jest kwestia wspólnej, unijnej walki z pandemią. Pojawiła się ona podczas rozmów w piątek.

"Po pierwsze robimy w Europie postępy jeśli chodzi o produkcję szczepionek i ich dystrybucję. Drugim ważnym punktem, który poruszyliśmy wczoraj, jest kwestia zielonych certyfikatów. Zdecydowaliśmy, że 25 maja na następnym szczycie UE powrócimy do tego tematu, aby znaleźć wspólne porozumienie w tej ważnej kwestii. Trzeci punkt do międzynarodowa solidarności" - powiedział Michel wchodząc na posiedzenie szczytu UE.

Dodał, że UE podjęła decyzję, aby eksport szczepionek był możliwy. "Zachęcamy wszystkich partnerów aby przyspieszyli eksport dawek. Jeśli chodzi o własność intelektualną nie sądzimy, że w krótkim terminie jest to magiczne rozwiązanie, ale jesteśmy gotowi zaangażować się w te kwestie tak szybko, gdy konkretna propozycja znajdzie się na stole. Wszyscy wiemy, że musimy zrobić wszystko co możliwe, aby zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie" - dodał.

Będziemy dążyć do tego, by przekonać najbogatsze państwa będące posiadaczami patentów na produkcję szczepionek przeciw COVID-19 do udostępnienia tych patentów - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki przed szczytem UE. Będę bardzo mocno wypowiadał się w tej sprawie - zadeklarował.

Prezydent USA Joe Biden wyraził w środę poparcie dla odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zawieszenia praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw Covid-19. Na takie rozwiązanie nalegają w USA członkowie Partii Demokratycznej oraz rządy około 100 krajów na świecie.

Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony. USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w WTO w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko.

Po oświadczeniu Bidena Komisja Europejska zapewniła, że chce zwiększać możliwości produkcji szczepionek. Jednak dwa tygodnie temu szefowa KE Ursula von der Leyen oznajmiła w wywiadzie dla dziennika "The New York Times", że "nie jest zwolenniczką uwalniania patentów".

Społeczny szczyt UE w Porto, który rozpoczął się w piątek, potrwa dwa dni. Unijni liderzy będą rozmawiać m.in. o przedstawionym przez KE planie działań społecznych. KE wyznaczyła cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Unii do 2030 r., w tym zwiększenie stopy zatrudnienia przynajmniej do 78 proc., zwiększenie liczby dorosłych biorących udział w kursach i szkoleniach do 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem - o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Z Brukseli Łukasz Osiński