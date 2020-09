UE: Michel na forum ONZ podkreśla wagę autonomiczności Europy

UE chce się stać silniejsza i osiągnąć strategiczną autonomię równolegle z promocją swojego otwartego rynku - powiedział w piątek w na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Przemówienie Belga, tak jak i innych światowych przywódców nie odbyło się tym roku wyjątkowo w Nowym Jorku, a zostało nadane za pośrednictwem łączy wideo.

W jego wystąpieniu, kilka miesięcy po pandemii, która uwypukliła słabości opierania się na zewnętrznych dostawcach, w przypadku nawet tak prostych towarów jak maseczki chirurgiczne, Michel podkreślił, że UE musi postawić na "autonomię strategiczną".

Ten koncept, który promuje mocno Paryż przewiduje poza wzmocnieniem gospodarczej samodzielności UE, promowanie również zwiększenia możliwości obronnych Europy, niezależnie od NATO i sił amerykańskich.

Szef Rady Europejskiej, który przemawiał w imieniu UE podkreślał, że "27" rozwija swoje wartości i otwarty model, z większą świadomością swojej siły, "z większym realizmem i być może z mniejszą naiwnością". "Unia Europejska chce być silniejsza, bardziej autonomiczna i twardsza, aby bronić bardziej sprawiedliwego świata" - zaznaczył.

Jak dodał Wspólnota wierzy w wolne i otwarte gospodarki, a nie w protekcjonizm. "Ale dostęp do naszego dużego rynku - drugiej co do wielkości strefy ekonomicznej na świecie i pierwszej pod względem handlu międzynarodowego - nie będzie już sprzedawany. Od teraz będziemy lepiej egzekwować równe reguły gry na rynku otwartym dla tych, którzy przestrzegają jego standardów. Czy opuszczą naszą Unię, czy też chcą się do niej zbliżyć" - powiedział nawiązując do brexitu.

Michel mówił też o sytuacji na Białorusi wskazując, że sfałszowano tam ostatnie wybory prezydenckie. "Nie akceptujemy wyników. Potępiamy brutalne represje wobec opozycji i pokojowe demonstracje. Należy zaprzestać represji i zastraszania, a wszystkie osoby za nie odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności i ukarane. Jesteśmy po stronie Białorusinów, którzy muszą mieć swobodę wyboru własnej przyszłości bez zewnętrznego przymusu" - oświadczył.

Jak zaznaczył dialog narodowy włączający wszystkie strony, przy wsparciu OBWE, jest jedyną realistyczną drogą do przodu w tym kryzysie.

Michel mówił też o konieczności walki z bezkarnością, która w praktyce przekłada się na żądanie niezależnego i wiarygodnego śledztwa ws. próby otrucia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

Michel zaapelował też o zaprzestanie łamanie prawa międzynarodowego we wschodniej części Morza Śródziemnego. W przyszłym tygodniu w tym kontekście UE ma przeprowadzić na szczycie rozmowy o swoich relacjach z Turcją, która przez swoje nielegalne odwierty doprowadziła do wzrostu napięcia w regionie.

"Razem z naszymi państwami członkowskimi podejmujemy intensywne wysiłki dyplomatyczne, aby rozładować napięcia i promować dialog. W tym duchu zaproponowałem organizację wielostronnej konferencji w sprawie wschodniej części Morza Śródziemnego we współpracy z ONZ" - poinformował Belg.

Tegoroczna 75. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest wyjątkowa, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa ma w dużej części charakter zdalny. Uczestnicy debaty mogli nagrać swe wystąpienia; są one odtwarzane na sali obrad.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka