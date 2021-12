UE: Michel: nie doszliśmy do porozumienia ws. konkluzji dotyczących cen energii

Unijni przywódcy zgromadzeni na Radzie Europejskiej w Brukseli nie zdołali osiągnąć porozumienia w sprawie konkluzji dotyczących wzrostu cen energii - poinformował po zakończeniu spotkania przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Mieliśmy długą dyskusję na temat wzrostu cen energii. To ważny temat. To coś, co ma wpływ na gospodarstwa domowe, na ich siłę nabywczą. Ma to również wpływ na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. (...) Pierwsze analizy dot. przyczyn (wzrostu cen) zostały przeprowadzone. Uświadomiliśmy sobie jednak, że wśród uczestników dyskusji są odmienne opinie i nie byliśmy w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie konkluzji na ten temat. Więc kwestia ta powróci na następnej Radzie Europejskiej" - oświadczył Michel.