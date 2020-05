UE: Michel pozytywnie o propozycjach Merkel i Macrona

Przedstawione przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona propozycje ws. wieloletniego budżetu i instrumentu na rzecz ożywienia to krok w dobrym kierunku - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki Niemiec i Francji zmierzające do znalezienia wspólnego gruntu w sprawie funduszu ożywienia. To krok we właściwym kierunku. W celu osiągnięcia porozumienia zaangażowane muszą być wszystkie państwa członkowskie UE" - napisał na Twitterze Michel.

Jak podał Reuters, Paryż i Belin chcą, żeby UE jak najszybciej porozumiała się w sprawie kształtu unijnej kasy na 2020 r. oraz narzędzia wsparcia gospodarek krajów członkowskich. Dwie stolice proponują, by za pomocą funduszu ożywienia można było przekazać 500 mld euro grantów dla najmocniej dotkniętych kryzysem sektorów i regionów w UE.

Michel wezwał wszystkie 27 państw członkowskich do działania w duchu kompromisu, gdy tylko Komisja Europejska przedstawi swój projekt w tej sprawie. "Ponowne uruchomienie i transformacja naszych gospodarek dotkniętych przez pandemię Covid-19 jest kluczowe" - zaznaczył Belg.