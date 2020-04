UE: Michel zapowiada, że szczyt z Bałkanami Zachodnimi będzie zdalny

Zaplanowany na początek maja w Zagrzebiu szczyt UE z krajami Bałkanów Zachodnich nie dojdzie do skutku; odbędzie się w ciągu kilku tygodni, prawdopodobnie w formie wideokonferencji - ogłosił w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Zjazd liderów krajów UE i przywódców państw Bałkanów Zachodnich, planowany na 7 maja, miał być ukoronowaniem prezydencji Chorwacji, na którą kraj ten czekał przez ostatnie siedem lat, od kiedy wszedł do UE. Władze w Zagrzebiu mocno zabiegały o to, by "27" zgodziła się na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Na rozmowy specjalnie w tej sprawie jeździł do Paryża premier Chorwacji Andrej Plenković.

Jego zabiegi, a także nacisk innych państw członkowskich, Komisji Europejskiej i europarlamentu okazały się skuteczne. W zeszłym miesiącu ministrowie ds. europejskich krajów UE dali zielone światło na rozpoczęcie negocjacji, a potem decyzje tę zatwierdzili szefowie państw i rządów krajów członkowskich.

"Jesteśmy w bliskim kontakcie z krajami Bałkanów Zachodnich. Kilka tygodni temu podjęliśmy decyzje w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią" - przypominał w środę na konferencji prasowej w Brukseli Michel.

Szczyt z Serbią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią Północną, Albanią i Kosowem miał nie tylko podkreślić wagę tego nowego otwarcia, ale pokazać również, że Unia przywiązuje szczególne znaczenie do tego regionu, w którym o wpływy zabiegają również Rosja i Chiny. Pandemia koronawirusa postawiła jednak znak zapytania pod solidarnością unijną z tym regionem, po tym gdy UE wprowadziła zakaz eksportu sprzętu ochronnego ze swojego terytorium.

Z drugiej strony w "27" pojawiły się obawy co do zasadności wprowadzanych działań w regionie. Szef Rady Europejskiej przypominał, że dla Unii przestrzeganie praworządności ma kluczowe znacznie.

"Przekazaliśmy jasne polityczne przesłanie do tego regionu: wezwaliśmy do przestrzegania praworządności, podstawowych zasad wolności i demokracji. To jest w sercu naszych działań w ostatnich kilku tygodniach i miesiącach podczas negocjacji z tymi krajami" - podkreślił.

W Brukseli jest zrozumienie dla odłożenia wyborów, które miały się odbyć 26 marca w Serbii. "Jesteśmy świadomi sytuacji dotyczącej wyborów, ale było szerokie poparcie, aby je odłożyć. W UE koronawirus też miał wpływ na procesy wyborcze, np. wybory samorządowe we Francji" - zauważył Michel.

Jak zaznaczył UE chce dostarczać wsparcia dla tej części świata w kontekście pandemii koronawirusa oraz proponować działania, które będą wspierać rozwój gospodarczy. Zastrzegł przy tym, że musi iść to ręka w rękę z koniecznymi reformami. "Te reformy muszą być przyspieszone" - zaapelował Belg.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka