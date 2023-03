UE: Minister Moskwa: Polaków niepokoi, że ich reprezentanci w Brukseli działają na szkodę swojego kraju

Polaków niepokoi, że ich reprezentanci w Brukseli działają na szkodę swojego kraju - oświadczyła we wtorek minister Anna Moskwa po zakończeniu spotkania szefów resortów środowiska w Brukseli.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Jest to wątek, którym niepokoi się wielu Polaków i na pewno utrudnia nam pracę czy to w Komisji (Europejskiej), czy też w innych instytucjach europejskich. Dostajemy dużo takich pytań w czasie spotkań z Polakami: dlaczego jest tak, że polski europarlamentarzysta jedzie do Brukseli i działa na szkodę Polski? Na przykład głosując za przejęciem gospodarki leśnej z kompetencji krajowych do kompetencji europejskich, czy też nakłania instytucje europejskie do niewypłacania Polsce funduszy europejskich" - powiedziała minister.

"To zdecydowanie niepokoi Polaków i niepokoi też nas. Myślę, że debata, która w Polsce na ten temat się toczy ma sens, bo jeżeli Polacy głosują, wybierają swojego reprezentanta, to oczekiwanie jest takie, że będzie reprezentował polski interes i działał - jeżeli nie na korzyść - to przynajmniej nie przeciwko Polsce" - dodała Anna Moskwa.