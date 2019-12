UE: Minister przed wysłuchaniem Węgier: to polowanie na czarownice

Jako kolejną odsłonę politycznego polowania na czarownice określiła we wtorek w Brukseli węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga wysłuchanie Węgier w KE, które jest zaplanowane na ten dzień.

Varga powiedziała dziennikarzom przed wysłuchaniem, że jest ono najnowszą odsłoną powtarzającego się politycznego polowania na czarownice przeciw Węgrom. Jej wypowiedź przytoczyła węgierska agencja MTI.

Zdaniem minister postępowanie z art. 7 Traktatu UE, które trwa już ponad 15 miesięcy i jest oparte na nieprawdziwych zarzutach, prowadzi donikąd i rodzi nieufność między państwami członkowskimi.

Na temat wysłuchania wypowiedział się też we wtorek rzecznik rządu Zoltan Kovacs, który napisał na stronie About Hungary, że jest ono nacechowaną ideologicznie kampanią prawną, stwarzającą pozór "postępowania prawnego". Jego zdaniem procedura z art. 7 jest procedurą "chóru organizacji (amerykańskiego finansisty George'a) Sorosa, składającego się z niepochodzących z wyboru organizacji samorządowych i ich lewicowych współspiskowców w Brukseli".

Jako przykłady działań tych sił Kovacs wymienił m.in. niedawny raport kilku organizacji, w tym Reporterów bez Granic, zarzucający rządowi Węgier rozmontowywanie wolności i pluralizmu mediów.

Kovacs zaznaczył, że Węgry zawsze są gotowe współpracować z UE w rozwiązywaniu kwestii zarzutów wobec Węgier, ale stało się jasne, że są one w istocie elementem procesu politycznego, będącego zemstą popierającej migrację większości w Parlamencie Europejskim za to, że Węgry i Węgrzy od 2015 r. odrzucają politykę sił proimigranckich. "Zarzuty dotyczące praworządności są wielkim burgerem z niczego. Jest to polityczna kampania chóru Sorosa. Fakt, że te interesy polityczne poszły tak absurdalnie daleko, podkopuje legitymację instytucji UE i tego postępowania" - zaznaczył. "Atakują nas dlatego, że powiedzieliśmy migracji +nie+" - oznajmił rzecznik.

Procedura z art. 7 przeciw Węgrom została uruchomiona przez Parlament Europejski poprzedniej kadencji w związku z zarzutami dotyczącymi łamania praworządności. Do pierwszego wysłuchania Węgier w ramach tej procedury doszło we wrześniu.

Art. 7 mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej Rada UE może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie, podejmowana przez kraje większością czterech piątych, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Same sankcje wymagają jednomyślności.

We wtorek w Brukseli ministrowie ds. europejskich kolejny raz zajmują się Polską w ramach procedury z art 7. unijnego traktatu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekazują na posiedzeniu Rady ds. ogólnych informacje o sytuacji praworządności w naszym kraju. W osobnym punkcie przeprowadzane jest wysłuchanie dotyczące Węgier. To pierwsze spotkanie tego typu od zmiany Komisji Europejskiej.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska