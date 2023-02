UE: Minister Rau: wizyta prezydenta Bidena w Kijowie to wydarzenie bezprecedensowe

Szef MSZ RP Zbigniew Rau powiedział dziennikarzom w Brukseli, że poniedziałkowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie, to wydarzenie bezprecedensowe. "Każdy minister spraw zagranicznych zdaje sobie sprawę ze skali oddziaływania tego wydarzenia" - powiedział.

"Przywódca wolnego świata udaje się do tych, którzy na co dzień z wielkim poświęceniem walczą o zasady, na których ten wolny świat się opiera. Udaje się tam, by nie tylko udzielić im wsparcia i zapowiedzieć bardzo konkretne, dodatkowe wsparcie, ale przede wszystkim, aby okazać im uznanie i wdzięczność" - wskazał.