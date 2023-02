UE: Minister Rau: wizyta prezydenta Bidena w Kijowie to wydarzenie bezprecedensowe (aktualizacja)

Szef MSZ RP Zbigniew Rau powiedział dziennikarzom w Brukseli, że poniedziałkowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie, to wydarzenie bezprecedensowe. "Każdy minister spraw zagranicznych zdaje sobie sprawę ze skali oddziaływania tego wydarzenia" - zauważył.

"Przywódca wolnego świata udaje się do tych, którzy na co dzień z wielkim poświęceniem walczą o zasady, na których ten wolny świat się opiera. Udaje się tam, by nie tylko udzielić im wsparcia i zapowiedzieć bardzo konkretne, dodatkowe wsparcie, ale przede wszystkim, aby okazać im uznanie i wdzięczność" - wskazał.

Jak dodał, państwa UE powinny jak najszybciej przyjąć 10. pakiet sankcji wobec Rosji i natychmiast rozpocząć prace nad kolejnymi.

Podkreślił jednocześnie, że w projekcie pakietu brakuje kluczowych elementów, jak na przykład embarga na import diamentów z Rosji. "Eksport diamentów (przez Rosję - PAP) to jest ważne źródło finansowania tej wojny" - powiedział.

Szef polskiej dyplomacji poruszył też kwestię derogacji w pakietach sankcyjnych. "Im więcej wyłączeń, tym sankcje są mniej skuteczne. Drugą sprawą - obok wyłączeń są luki w ich stosowaniu, czegoś się zapomni, albo się nie przewidzi. To są te dwa elementy, które czynią sankcje nie tak skutecznymi, jakbyśmy chcieli" - oświadczył.

Dodał, ze trzecie zagrożenie to omijanie sankcji przez niektóre kraje poprzez sprowadzanie rzeczy i odsprzedawanie ich do Rosji.

w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział, że państwa Unii Europejskiej powinny w tym tygodniu zatwierdzić 10. pakiet sankcji wobec Rosji.

Z Brukseli Łukasz Osiński