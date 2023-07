UE: Minister Rzeczkowska w Brukseli: Polska kandydatka na stanowisko prezesa unijnego banku EBI to dobra odpowiedź na wyzwania przyszłości

Teresa Czerwińska, polski kandydat na stanowisko prezesa Europejskiego banku inwestycyjnego, byłaby właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, ponieważ jej wizja banku odpowiada przyszłości - powiedziała w piątek w Brukseli minister finansów RP Magdalena Rzeczkowska.

"Pani profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jest oficjalnym kandydatem Polski na stanowisko prezesa EBI w zbliżających się wyborach. Jesteśmy teraz w procedurze oceny kandydatów. Warto podkreślić, że pani profesor ma już doświadczenie w funkcjonowaniu w EBI. Od 2020 r. jest wiceprezesem, ale była też ministrem finansów, członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ma bogate doświadczenie i bazę menadżerską, fiskalną, finansową" - podkreśliła Rzeczkowska.

"Jej wizja banku odpowiada przyszłości. Jest to utrzymanie kierunków strategicznych polityki banku, ale także wsparcie podstawowych celów polityki europejskiej w konkurencyjności, wzmocnienia Europy, realizacja projektów związanych ze spójnością, zieloną transformacją (...). Pani profesor, jako wiceprezes banku odpowiada również za kwestie ukraińskie, wiec kwestia pomocy, odbudowy Ukrainy też w tym portfolio się znajduje. Również kwestie bardzo istotne związane z funkcjonowaniem technicznym banku, digitalizacja, to są priorytety, które pani profesor i my jako Polska w banku promujemy" - dodała.

Jak wskazała szefowa resortu finansów RP, nigdy dotychczas przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej nie zajmował stanowiska prezesa EBI.

"Warto, żeby kandydat z centrum Europy (...) tę funkcję objął" - podsumowała Rzeczkowska.

W rozmowie z PAP Teresa Czerwińska wyraziła wdzięczność za wysunięcie jej kandydatury.

"Jestem zaszczycona tym, że jestem kandydatem na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to bardzo wysoka funkcja. Gdybym ją objęła, byłoby to odzwierciedlenie rzeczywistej roli, jaką Europa Środkowo-Wschodnia odgrywa w Unii. Nasz region wielokrotnie udowodnił, że ma nie tylko ogromny potencjał, ale przez swoją dynamikę rozwoju staje się jednym z kół zamachowym europejskiej gospodarki. Jestem zaszczycona, że mogłabym ten region reprezentować jako prezes EBI".

Werner Hoyer, dotychczasowy prezes, po dwóch kadencjach ustąpi ze stanowiska z końcem tego roku.

Oprócz Czerwińskiej o stanowisko ubiegają się też Szwed Thomas Oestros, Włoch Daniele Franco oraz urzędująca wiceszefowa Komisji Europejskiej - Dunka - Margrethe Vestager. Ta ostatnia kandydatura wzbudza jednak kontrowersje wśród państw Europy Południowej, które nieoficjalnie zwracają uwagę, że udział wysokiej rangą urzędniczki KE w procesie selekcyjnym na stanowisko w instytucji unijnej jest co najmniej niewłaściwy i rodzi pytania o zachowanie standardów w potencjalnym konflikcie interesów.

Ministrowie finansów prawdopodobnie będą omawiać kandydatury na nieformalnym spotkaniu we wrześniu. Chociaż rządy zwykle starają się dojść do porozumienia w drodze konsensusu, mogą również przeprowadzić głosowanie.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz