UE: Minister Szynkowski vel Sęk: wniosek o wypłatę środków z KPO złożymy wtedy, kiedy KE będzie gotowa go sprawnie procedować

Wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie złożony wówczas, kiedy będziemy mieli jasność, że jest gotowość ze strony Komisji Europejskiej, by ten wniosek sprawnie procedować - oświadczył przebywający w czwartek w Brukseli polski minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Wniosek (o wypłatę) będzie złożony wówczas, kiedy będziemy mieli jasność, że jest gotowość ze strony Komisji, by ten wniosek sprawnie procedować. Ten dialog służy temu, żebyśmy się upewnili, że ta gotowość ze strony KE jest. A jesteśmy na początku tego dialogu. Jak długo dialog będzie trwał zależy od KE. My swoje racje przedstawiliśmy" - powiedział przedstawiciel rządu RP.

"To są niełatwe rozmowy, ponieważ Komisja Europejska - i jest to zjawisko, które znamy nie tylko przy okazji tych rozmów, tylko od co najmniej czasów Traktatu z Maastricht - przy różnych okazjach stara się w ramach kompetencji traktatowych swoje kompetencje rozszerzać, rozpychać się w ramach tych kompetencji traktatowych, czasami wychodząc poza te traktaty" - dodał.

Przypomniał jednocześnie, że rolą państw członkowskich jest pilnowanie tego, żeby instytucje europejskie poruszały się w ramach traktatów, na które umówiły się z państwami członkowskimi.

"Po to podpisaliśmy umowę międzynarodowa, jaką jest traktat, po to jest proces ratyfikacji określony w polskiej konstytucji, po to wreszcie było referendum o naszym członkostwie w UE, żeby te zobowiązania były traktowane jak najbardziej poważnie" - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

"Te tendencje, chęci wychodzenia czasami poza ramy traktatowe i z drugiej strony nasze pryncypialne stanowisko, że należy się trzymać ram traktatowych sprawiają, że ten dialog nie jest łatwy. Ale ważne jest, żeby ten dialog był kontynuowany i żeby w ramach tej przestrzeni starać się wzajemnie te stanowiska zbliżyć" - podsumował polski minister.