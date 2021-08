UE: Misja EULEX pomogła policji w Kosowie opracować bazę danych ws. zbrodni wojennych

EULEX, misja UE w zakresie praworządności w Kosowie, poinformowała w poniedziałek, że pomogła policji tego kraju w opracowaniu bazy danych służącej zbadaniu zbrodni wojennych popełnionych w latach 1998-1999.

EULEX zmieniła swój mandat w 2018 roku i przekazała wszystkie swoje akta kosowskim władzom, w tym około 400 spraw dotyczących zbrodni wojennych.

W oświadczeniu misji podano, że narzędzia stworzone przez trzy lata pracy, umożliwią śledczym wykorzystanie ogromnej ilości danych, badanie skomplikowanych i powiązanych ze sobą spraw dotyczących zbrodni wojennych oraz skuteczne przygotowywanie do ich ścigania.

W wojnie w latach 1998-1999 zginęło w Kosowie 10 tys. osób, głównie etnicznych Albańczyków, a ponad 1 600 jest zaginionych.

Policyjna jednostka ds. Zbrodni Wojennych w Kosowie wszczęła śledztwa we wszystkich sprawach osób zaginionych.

"Mamy nadzieję, że poprzez powiązanie spraw osób zaginionych z obecnie prowadzonymi śledztwami w sprawie zbrodni wojennych liczba kobiet, mężczyzn i dzieci ze wszystkich społeczności, którzy do tej pory nie zostali odnalezieni, zmniejszy się, a ich krewni doczekają się sprawiedliwości i zadośćuczynienia" - powiedział analityk Eulex-u, Roland Burgsteiner, który pracował przy tworzeniu bazy danych.

Wojna w Kosowie w latach 1998-1999, które wówczas było serbską prowincją, zakończyła się interwencją wojskową NATO, co zmusiło Serbię do wycofania swych sił. ONZ administrowała tą prowincją przed 9 lat; w lutym 2008 roku Kosowo ogłosiło niepodległość, odrywając się od Serbii. Belgrad do tej pory nie uznaje jego niepodległości.