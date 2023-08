UE mobilizuje pięć dodatkowych samolotów dla Grecji w walce z pożarami; także więcej strażaków

Pięć samolotów strażackich stacjonujących w Chorwacji, Niemczech i Szwecji, jeden śmigłowiec Blackhawk i 58 strażaków z Czech poleci we wtorek do Grecji. Pomoc ta jest uzupełnieniem środków powietrznych i naziemnych z Cypru i Rumunii, które wczoraj dotarły do walczącego z pożarami kraju.

W ciągu ostatnich dwóch dni UE rozmieściła siedem samolotów, jeden helikopter, 114 strażaków i 19 pojazdów, aby pomóc greckim strażakom, ochotnikom i policji w walce z ogromnymi pożarami. Ponadto w ramach unijnego programu mapowania satelitarnego Copernicus powstały już dwie mapy dotkniętych katastrofą obszarów, a dwóch oficerów łącznikowych z Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE również jest w drodze do Grecji.

"Tego lata Grecja jest świadkiem bezprecedensowej skali zniszczeń związanych z pożarami lasów i w tak trudnych czasach szybka pomoc UE ma kluczowe znaczenie.(...) Wyrażam szczere uznanie Chorwacji, Czechom, Niemcom i Szwecji za ich wsparcie w udzielaniu pomocy greckim strażakom, którzy już dzielnie walczą z płomieniami. UE podtrzymuje swoje zobowiązanie do stania ramię w ramię z Grecją w obliczu tych niszczycielskich pożarów" - powiedział Janez Lenarczicz, komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego.

Greccy strażacy walczą we wtorek z rozprzestrzeniającymi się pożarami lasów w regionie Beocja na północ od Aten, na wyspach Eubea i Kitnos oraz na północnym wschodzie kraju w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja; zginęły dwie osoby, zarządzono ewakuacje - informuje stacja France24.

"Jest dziewięć aktywnych frontów" - przekazała agencji AFP straż pożarna.

W poniedziałek wieczorem zarządzono ewakuację ze szpitala w mieście portowym Aleksandropolis w Macedonii Wschodniej i Tracji, gdzie pożary trwają już czwarty dzień. Straż przybrzeżna przekazała, że 65 pacjentów szpitala zostało przeniesionych na prom, znajdujący się w miejskim porcie. Płomienie zagroziły także leżącemu w tym samym regionie parku narodowemu Dadia-Lefkimi-Soufli, gdzie znaleziono spalone ciało człowieka, który najprawdopodobniej był nielegalnym migrantem.

Park Dadia-Lefkimi-Soufli to jeden z najcenniejszych terenów chronionych w Europie, zamieszkują go rzadkie gatunki ptaków, jest domem dla jedynej populacji lęgowej sępnika czarnego na Bałkanach.

Na wyspie Eubea ewakuowano mieszkańców miejscowości Nea Artaki, gdzie ogień zniszczył fermy drobiu i hodowle świń. W Beocji zginął pasterz w podeszłym wieku.

Unia Europejska postanowiła wysłać do Grecji dwa samoloty gaśnicze z Cypru oraz drużynę strażaków z Rumunii w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

W ocenie meteorologów, upalne i suche warunki pogodowe, które zwiększają ryzyko pożarów, będą trwały w Grecji do piątku.

Z Brukseli Łukasz Osiński