UE: Mołdawia dołącza do unijnego mechanizmu ochrony ludności

Unia Europejska podpisała umowę z Mołdawią, zgodnie z którą stanie się ona państwem uczestniczącym w unijnym mechanizmie ochrony ludności. Po ratyfikacji porozumienia przez Mołdowę będzie ono tymczasowo stosowane do pełnego wejścia w życie 1 stycznia 2024 r.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności opiera się na współpracy i solidarności. Dzięki temu państwa mogą zaoferować pomoc innemu państwu, gdy dotknie je katastrofa.

Mołdawia skorzystała już z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, aby poradzić sobie z przesiedleniami na dużą skalę wywołanymi inwazją Rosji na Ukrainę. Na początku tego roku UE rozmieściła także 36 agregatów prądotwórczych w 30 szpitalach w całej Mołdawii ze swoich rezerw energii rescEU. Ponadto Bruksela wspierała Kiszyniów, przekazując pomoc humanitarną o wartości 48 mln euro od rozpoczęcia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Jako pełnoprawny członek Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Mołdawia będzie mogła nie tylko otrzymywać natychmiastowe wsparcie, ale także sama wysyłać pomoc do krajów dotkniętych katastrofami spowodowanymi przez człowieka lub klęskami żywiołowymi, co doprowadzi do silniejszej i lepiej skoordynowanej reakcji kryzysowej w Europie i na całym świecie.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ma na celu wzmocnienie współpracy między krajami UE a 10 uczestniczącymi państwami - Islandią, Norwegią, Serbią, Macedonią Północną, Czarnogórą, Turcją, Bośnią i Hercegowiną, Albanią, Ukrainą i ostatnio Mołdawią - w zakresie ochrony ludności w celu poprawy zapobiegania i reagowania na katastrofy.

Kiedy sytuacja nadzwyczajna przerasta możliwości jednego kraju w Europie, może on zwrócić się o pomoc za pośrednictwem Mechanizmu. Od swojego powstania w 2001 roku Unijny Mechanizm Ochrony Ludności odpowiedział na 700 wniosków o pomoc w UE i poza nią.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę ponad 700 tys. osób uciekło do Mołdawii, a obecnie kraj ten gości ponad 100 tys. ukraińskich uchodźców. 18 państw członkowskich UE i Norwegia zaoferowały Mołdawii za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności między innymi pomoc medyczną, żywnościową i energetyczną.

Biorąc pod uwagę skalę potrzeb, UE przekazała również sprzęt medyczny z zapasów rescEU znajdujących się w Niemczech, na Węgrzech i w Holandii. Ponadto UE finansuje projekty humanitarne w Mołdawii.

Z Brukseli Łukasz Osiński