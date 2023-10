UE: Na kolejnej sesji w październiku europarlament zagłosuje w sprawie 50 mld euro dla Ukrainy na odbudowę

Na kolejnej sesji w październiku w Strasburgu Parlament Europejski zagłosuje w sprawie instrumentu o wartości 50 miliardów euro na wsparcie odbudowy i modernizacji Ukrainy od 2024 roku. Stało się to możliwe po tym, jak komisje budżetowe i spraw zagranicznych PE poparły te rozwiązania.

Obie komisje przyjęły 86 głosami za, przy sześciu głosach przeciw i dwóch wstrzymujących się swoje stanowisko w sprawie proponowanego instrumentu pomocy dla Ukrainy - pakietu pomocy na lata 2024-2027.

Proponowany Instrument na rzecz Ukrainy stanowi część trwającego przeglądu długoterminowego budżetu UE, który wymaga dostosowań, ponieważ został poważnie uszczuplony w wyniku licznych kryzysów, które miały miejsce od 2021 roku. Europosłowie nalegają, aby Instrument wraz z rewizją budżetu uzgodnić jak najszybciej, gdyż od 2024 r. nie będzie już zapisów dotyczących pomocy dla Ukrainy. Pakiet powinien zostać także włączony do przyszłorocznego budżetu rocznego, który będzie negocjowany w listopadzie.

Jednym z kluczowych żądań eurodeputowanych jest wykorzystanie majątku Federacji Rosyjskiej lub innych podmiotów oraz osób bezpośrednio związanych z wojną napastniczą Rosji do odbudowy Ukrainy. Posłowie zaostrzyli przepisy dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji, konfliktów interesów i nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy UE na Ukrainie. Spółki znajdujące się pod wpływem oligarchów nie powinny kwalifikować się do finansowania - uważają eurodeputowani.

Komisje zmieniły wniosek również po to, aby zwiększyć przejrzystość instrumentu poprzez utworzenie portalu internetowego poświęconego operacjom finansowym udzielonym Ukrainie i celom, jakie kraj osiągnął, aby otrzymać pomoc. Chcą także, aby uwagi otrzymane od krajów trzecich i organizacji międzynarodowych zostały upublicznione.

Plan, w którym Ukraina wyszczególni reformy i inwestycje, które UE ma wspierać, powinien zostać opracowany przy zaangażowaniu PE w drodze aktów delegowanych i skutecznych konsultacjach z Radą Najwyższą (parlamentem) Ukrainy.

"Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Budżetowa zgadzają się co do niezbędnego wsparcia dla Ukrainy. Ukraińcy nie tylko walczą o własną wolność, ale także bronią naszego bezpieczeństwa przed zbrodniczym reżimem rosyjskim. Będziemy wspierać odnowę i modernizację Ukrainy oraz przygotować drogę do przystąpienia do UE. W szczególności chcemy wzmocnić pozycję gmin i regionów, a także małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział Michael Gahler (EPL), współsprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych.

Negocjacje z państwami członkowskimi będą mogły następnie rozpocząć się, gdy tylko Rada uzgodni wspólne stanowisko.

20 czerwca 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie specjalnego Instrumentu dla Ukrainy dysponującego kwotą do 50 mld euro na lata 2024-2027 w formie dotacji i pożyczek.

Z Brukseli Łukasz Osiński