UE: Na szczycie przerwa i próba przekonania do ustępstw "oszczędnych" (aktualizacja)

Na szczycie UE w Brukseli ogłoszono przed północą w nocy z niedzieli na poniedziałek przerwę, podczas której trwały negocjacje w mniejszych grupach. Na razie nie udało się przełamać oporu "oszczędnych", choć Dania wykazuje elastyczność - podało źródło unijne.

Czterogodzinna kolacja i wcześniejsze rozmowy w ciągu dnia nie przyniosły przełomu. Holandia, Dania, Austria, Szwecja oraz Finlandia odrzuciły kompromis zaproponowany przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Zakładał on, że z wynoszącego 750 mld euro funduszu na obudowę gospodarki 400 mld euro będzie miało formę grantów (zamiast proponowanych wcześniej 500 mld).

Grupa tzw. oszczędnych krajów domaga się jednak zmniejszenia sumy subwencji do 350 mld euro. Na to nie chcą się zgodzić pozostałe kraje z Francją, Niemcami, Włochami i Hiszpanią na czele.

Z relacji dyplomaty znającego przebieg szczytu wynika, że teraz twarde "nie" dla kompromisu na poziomie 400 mld euro stawiają trzy kraje: Austria, Holandia i Szwecja. Premier Danii Mette Frederiksen miała sygnalizować większą elastyczność, a Finlandia nie była zbyt aktywna w dyskusji.

"Oszczędni" próbowali podczas kolacji przekierować rozmowę na kwestię powiązania dostępu do środków z praworządnością, wskazując, że to jest główny problem do rozwiązania, ale dyskusja - jak relacjonowało niewielkiej grupie dziennikarzy źródło - została skierowana z powrotem na kwestie finansowe.

W niedzielnej, kompromisowej propozycji była warunkowość dotycząca praworządności w osłabionej wersji z systemem zgody na sankcje przez większość kwalifikowaną państw członkowskich. Taki mechanizm, zaproponowany przez Michela jeszcze w lutym miał być do zaakceptowania nawet dla przeciwników warunkowości. "(Viktor) Orban się nic nie odezwał" - relacjonowało przebieg kolacji źródło.

Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel miała argumentować, że będzie miała problemy z prasą w Niemczech, jeśli w ogóle zrezygnowano by praworządności w końcowych zapisach.

Rozpoczynając kolację, Michel nie miał pewności, że czy nie zakończy się ona szybko brakiem porozumienia. Zapytał jednak liderów, czy chcą dalej próbować je wypracować i kto jest gotowy do kompromisu. Zmęczeni trzydniowym maratonem liderzy zgodzili się, że należy dalej rozmawiać, ale lepiej próbować wyjść z impasu w mniejszych grupach.

Szef Rady Europejskiej rozmawiał po ogłoszeniu przerwy, która miała potrwać początkowo tylko 45 minut, z liderami krajów "oszczędnych". Według dyplomatów również one obawiają się poniedziałkowej reakcji rynków finansowych w razie braku porozumienia na szczycie.

Pakiet, nad którym trwają negocjacje od piątku - według wstępnej propozycji - ma wynosić około 1,82 bln euro. Na sumę tę - według pierwotnej propozycji KE - ma składać się fundusz odbudowy ze skutków koronakryzysu wynoszący 750 mld euro oraz budżet UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka