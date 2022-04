UE nakłada sankcje na 8 osób i 4 podmioty za finansowanie programu jądrowego Korei Północnej

UE dodała osiem osób oraz cztery podmioty do listy osób i podmiotów, podlegających unijnym sankcjom wymierzonym w Koreę Północną. Sankcje te obejmują zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów i zakaz udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom i podmiotom umieszczonym na liście.

Nowe sankcje dotyczą osób zajmujących czołowe stanowiska w instytucjach zaangażowanych w rozwój programu rakietowego oraz osób i podmiotów, biorących udział w działaniach polegających na uchylaniu się od sankcji i mogących generować środki na programy dotyczące nielegalnej broni.

UE jest zdecydowana zapobiec przepływowi komponentów, środków finansowych i wiedzy, które mogłyby zostać wykorzystane przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną do wspierania rozwoju własnych programów dotyczących nielegalnej broni. UE wzywa KRLD do zaprzestania destabilizujących działań, do przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i do wznowienia dialogu z odpowiednimi stronami.

Na mocy najnowszej decyzji łączna liczba osób podlegających sankcjom UE przeciwko Korei Płn. wzrosła do 65. Poza tym UE zamroziła mienie 13 podmiotów. Przetransponowała także wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące Korei Płn., w których sankcjami objęto 80 osób i 75 podmiotów.

System sankcji UE wobec KRLD został przyjęty w reakcji na prace nad bronią jądrową i pociskami balistycznymi, prowadzone przez Koreę wbrew licznym rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ. UE nie tylko transponuje sankcje wprowadzone przez ONZ, ale stosuje własne środki ograniczające, które uzupełniają i wzmacniają sankcje oenzetowskie.

Z Brukseli Łukasz Osiński